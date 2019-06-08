MESUT ÖZİL, AMİNE GÜLŞE’Yİ EVİNDEN DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE ALDI
Futbolcu Mesut Özil bu akşam hayatını birleştireceği manken nişanlısı Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı.
Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.
Özil ve Gülşe çifti bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek....
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