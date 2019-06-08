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Mesut Özil ile Amine Gülşe dünyaevine girdi!

MESUT ÖZİL İLE AMİNE GÜLŞE DÜNYAEVİNE GİRDİ!

İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe dünyaevine girdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Tarih : 08 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Mesut Özil İle Amine Gülşe Dünyaevine Girdi!(6/10)2

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu törenle dünyaevine girdi.

ÇİFTİ TEBRİK EDEREK AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20. 00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi....

















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