İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe dünyaevine girdi. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu törenle dünyaevine girdi.

ÇİFTİ TEBRİK EDEREK AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20. 00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi....



































