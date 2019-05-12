7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'ta Amine Gülşe ile evlenecek olan Mesut Özil düğün için kesenin ağzını açtı.

Gelinlik ve damatlık için 100 bin TL harcayan Mesut Özil, 300 kişilik düğün için de 450 bin TL ödedi.

Kaynak: haberinburada. ....