Arsenal forması giyen Mesut Özil, Valencia maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayanlara sus işareti yaptı.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Arsenal, Valencia'ya konuk oldu. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. Deneyimli oyuncunun yerine Mkhitaryan oyuna dahil oldu....



































