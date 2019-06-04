Dünyanın 1 Numarası Beyonce Mr.Jade Hayranı Çıktı
Acun Ilıcalı, Gelecek Sezon Survivor’A Bir Fenomeni Çağıracağını Duyurdu
Sıvı Detoksu İle Türkiye’Yi Sallayan Dilşat Erdil, Ekranların Yeni Yüzü Oldu
Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, 1,8 Milyon Tl’Ye Araba Aldı
Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu
Apple, Bugüne Kadarki En Güçlü Mac Pro’Yu Tanıttı! İşte Fiyatı
Hindistan’Da ’İnek Eti Yiyorsunuz’ Diyerek Oruç Açan Müslümanlara Saldırdılar
Cani Adam, Sokak Ortasında Tartıştığı Adamın Boğazını Kesti
Son Dakika! Tunceli’De Pkk’Lı Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Şehit, 1 Yaralı
Soma’Da Korkutan Deprem!
Teröristlerin 500 Metrelik Mağarası ’Atak’ İle İmha Edildi
Bayram Namazı Saat Kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir İl İl Bayram Namazı Vakitleri
Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım’I İstiyor
Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller Hakkında Sarfedilen İfadeler Rahatsız Edici
Galatasaray’Da Banega Gelişmesi!
Binali Yıldırım’Dan Ysk’Nın Seçim Kuruluyla İlgili Kararına İlk Açıklama
Belediye 10 Yıllık Kira İstenince Dükkanı, Şehit Ve Gazi Aileleri Derneğine Çevirdi
Bahçeli’Den Bayram Mesajı: Gönüller Alınmalı, Dargınlıklar Sonlanmalı

Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu

MESUT ÖZİL’İN NİŞANLISI AMİNE GÜLŞE, BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Önümüzdeki günlerde Mesut Özil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu.

Tarih : 04 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Mesut Özil’İn Nişanlısı Amine Gülşe, Bekarlığa Veda Partisinde Gözyaşlarına Boğuldu(7/10)3

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran Cuma günü nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu ve manken Amine Gülşe bekarlığa veda partisi yaptı. Amine Gülşe'nin ailesi ve yakın dostlarının katıldığı partiden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı....

















Etiketler: Mesut  Özil’İn  Nişanlısı  Amine  Gülşe  Bekarlığa  Veda  Partisinde  Gözyaşlarına  Boğuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER