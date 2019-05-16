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METEOROLOJİ 3 BÖLGEYİ UYARDI! SABAH SAATLERİNE DİKKAT


Meteoroloji 3 Bölgeyi Uyardı! Sabah Saatlerine Dikkat
Tarih : 16 Mayıs 2019, 00:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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