Meteoroloji, Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıklarının 10 derece artacağını belirterek, başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşları güneş ışınına direkt maruz kalmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir derecede artmasının beklendiğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan bayramına bir hafta kala hava sıcaklıkları 10 derece kadar artacak.

Kaynak: haberinburada....