Meteoroloji, İstanbul'da bugün 06.00-18.00 saatleri arasında aralıklı olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirterek İstanbul'da bugün aralıklı olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların 06. 00-18....



































