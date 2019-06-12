METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Çanakkale, Sakarya, Muğla ve Malatya çevreleri ile Kırklareli'nin ve Tekirdağ'ın batı, Balıkesir'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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