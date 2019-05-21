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METEOROLOJİ’DEN 3 BÖLGEYE KRİTİK UYARDI! FIRTINA GELİYOR


Meteoroloji’den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor
Tarih : 21 Mayıs 2019, 23:40
Puan Ver : Meteoroloji’Den 3 Bölgeye Kritik Uyardı! Fırtına Geliyor(10/10)6

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, İzmir'in güneyi, Isparta, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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