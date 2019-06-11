METEOROLOJİ’DEN ANKARA İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji, Ankara için yayınladığı uyarı mesajında saat 17:00 ile 20:00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için uyarı mesajı yayınladı. Meteorolojinin Twitter hesabından yapılan uyarıda 17:00 ile 20:00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada....
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