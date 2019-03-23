Mart ayının sonlarına yaklaşırken Meteoroloji'den kar yağışı uyarıları geldi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın sabah etkisini artırarak Hakkari, Bitlis, Muş ile Batman'ın kuzeyi ile Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada....