Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği açıklanırken, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Kaynak: haberinburada. ....