Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısındayağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Kaynak: haberinburada. ....