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Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi

MEVLÜT UYSAL HALKBANK YÖNETİM KURULUNA SEÇİLDİ

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Halkbank'ta yönetim kuruluna seçildi.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 18:50
Puan Ver : Mevlüt Uysal Halkbank Yönetim Kuruluna Seçildi(6/10)2

Halkbank'ın bugün yapılan olağan genel kurulunda yönetim kuruluna üç yıl için üç üye seçilirken, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bankanın yönetim kuruluna girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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