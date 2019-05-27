Halkbank'ın bugün yapılan olağan genel kurulunda yönetim kuruluna üç yıl için üç üye seçilirken, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bankanın yönetim kuruluna girdi.

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