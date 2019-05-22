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Mezarlıkların Bakımsız Olduğunu Fark Eden Girişimci Vatandaş, Mezarlık Bakım Şirketi Kurdu

MEZARLIKLARIN BAKIMSIZ OLDUĞUNU FARK EDEN GİRİŞİMCİ VATANDAŞ, MEZARLIK BAKIM ŞİRKETİ KURDU

Antalya'da Mehmet Çetin, yakınları tarafından sık sık ziyaret edilemediği için bakımsız kalan kabirlere, her ay ya da isteğe göre özel günlerde çiçeklerle süsleme yaparak, mezar bakım hizmeti veriyor.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 15:10
Puan Ver : Mezarlıkların Bakımsız Olduğunu Fark Eden Girişimci Vatandaş, Mezarlık Bakım Şirketi Kurdu(5/10)1

Antalya'da 11 yıl önce pazarlamacılık yaparken dedesinin kabrini sık sık ziyarete giden Mehmet Çetin, bakımsız mezarları fark edince kentte mezar bakımı hizmeti sektöründeki eksikliği hissetti. Kabir bakım ve mezar yapım şirketi kuran Çetin, kısa sürede çok sayıda müşteriye ulaştı. Ticari zekasını girişimcilikle birleştiren Çetin, yakınlarının kabrini sık ziyarete gelemeyenlere hizmet vermeye başladı....

















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