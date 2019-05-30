Mgk Toplantısı Sona Erdi: Pençe Harekatı Kapsamlı Bir Şekilde Ele Alındı
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MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı

MGK TOPLANTISI SONA ERDİ: PENÇE HAREKATI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, “Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı“ ifadesi kullanıldı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 22:40
Puan Ver : Mgk Toplantısı Sona Erdi: Pençe Harekatı Kapsamlı Bir Şekilde Ele Alındı(8/10)4

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3. 5 saat sürdü....

















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