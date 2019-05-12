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MHK, Serkan Çıkan ile VAR Hakemi Alper Ulusoy’a Sezon Sonuna Kadar Maç Vermeyecek

MHK, SERKAN ÇIKAN İLE VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY’A SEZON SONUNA KADAR MAÇ VERMEYECEK

Maçın hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy, yaptıkları kritik hatalar nedeniyle cezalandırılacak. Kalan haftalarda görev alamayacak iki hakem yeni sezon için de düşünülmüyor.

Tarih : 12 Mayıs 2019, 13:20
Puan Ver : Mhk, Serkan Çıkan İle Var Hakemi Alper Ulusoy’A Sezon Sonuna Kadar Maç Vermeyecek(10/10)6

Dün sosyal medyada en çok konuşulan olay haline gelen Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonlar, lig yarışı kadar iki hakemin kariyerlerini de doğrudan etkileyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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