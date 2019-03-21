Bugünden itibaren Süper Lig hakemlerini 3 günlük bir eğitime alan MHK, PFDK'dan bir ay ceza alan Fırat Aydınus'u çağırmadı. Tedbirsiz sevk edildiği için 30 günlük cezası 14 Nisan'da dolacak olan Aydınus'un 28. hafta itibarıyla maçlara çıkma şansı var....



































