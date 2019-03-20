Trabzonspor’Un Antalyaspor Maçı Biletleri Satışa Çıktı
Uğur Dündar Depremi! ’Haksızlığa Karşı Çıkıyorum’ Deyip İstifa Etti
Ak Parti 9 İlde Yüzde 60’In Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
Yerel Seçimler Sonrası Partiler İçin İtiraz Süreci Başladı
Muharrem İnce’Den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek
Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı ’İstanbul’U Kazandık’ Çıkışına Açıklık Getirdi
İmamoğlu ’Onaylamıyorum’ Demişti, Başakşehir’E Ne Olacak?
Üsküdar Seçim Kurulu’Nda Ak Partili Grup İle Polis Arasında Kavga Çıktı
Keşan’Da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla Ak Partili Aday Kazandı
Son Dakika! Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız
Burak Yılmaz: İyi Ki Beşiktaş’A Geri Gelmişim
Emekliye Çifte Zam Geliyor
Ndiaye Geri Dönmek İstemediğini Yöneticilere İletti
Seçimlerde Beklediği Sonucu Alamayan Emre Kınay’Dan İmamoğlu’Na Destek
Hdp’Den ’İstanbul Ve Ankara’Yı Biz Kazandırdık’ İması
Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu
Sunucu Buket Aydın’In Kemal Kılıçdaroğlu’Na Attığı Kahkaha Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ysk Başkanı Sadi Güven’Den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde
Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek

MHP Lideri Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN CHP VE İYİ PARTİ SEÇMENİNE AÇIK ÇAĞRI: BU OYUNA TEPKİ GÖSTERİN

MHP Lideri Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara, “Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin.“ sözleriyle çağrıda bulundu.

Tarih : 20 Mart 2019, 19:20
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli’Den Chp Ve İyi Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin(5/10)1

Antalya'da Cumhur İttifakı salon toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara açık çağrı yaptı. Bahçeli, “Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin....

















Etiketler: Mhp  Lideri  Bahçeli’Den  Chp  Ve  İyi  Parti  Seçmenine  Açık  Çağrı  Bu  
Oyuna  Tepki  Gösterin    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER