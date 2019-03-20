MHP Lideri Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara, “Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin.“ sözleriyle çağrıda bulundu.

Antalya'da Cumhur İttifakı salon toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlara açık çağrı yaptı. Bahçeli, “Sağduyulu CHP'li kardeşlerime çağrıda bulunuyorum; bu oyunu görün, yanlışları görün. İP'e oy veren kardeşlerim gelin bu oyuna tepki gösterin....



































