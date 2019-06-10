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MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN İSMAİL KÜÇÜKKAYA İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: HANGİ VASFINDAN DOLAYI TERCİH EDİLDİ


MHP Lideri Bahçeli’den İsmail Küçükkaya için dikkat çeken sözler: Hangi vasfından dolayı tercih edildi
Tarih : 10 Haziran 2019, 19:20
Puan Ver : Mhp Lideri Bahçeli’Den İsmail Küçükkaya İçin Dikkat Çeken Sözler: Hangi Vasfından Dolayı Tercih Edildi(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlük yapacak olmasına tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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