MHP Lideri Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, “Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Ona o cümleyi tersinden okuturlar. Böyle şey olmaz. Yazık bu memlekete.“ ifadelerini kullandı