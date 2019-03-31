MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı ve bir basın mensubunun “Bugün ilk kez MHP'den başka bir partiye oy vereceksiniz. Neler söylemek istersiniz?“ sorusuna “Oyumu Cumhur İttifak'ına veriyorum“ dedi.