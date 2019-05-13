MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili konuştu. Yıldız, “23 Haziran'da bu yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın tekrarlanmaması için hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tüm 80 ilimizdeki hukukçu arkadaşlarımızı 21 ve 27 Haziran arasında davet ettik, İstanbul'da olacaklar. Bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz....



































