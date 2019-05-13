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MHP’DEN CHP VE İYİ PARTİ’NİN İSTANBUL İTİRAZINA SERT TEPKİ: BİLE BİLE İTİRAZ ETTİLER


MHP’den CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul İtirazına Sert Tepki: Bile Bile İtiraz Ettiler
Tarih : 13 Mayıs 2019, 20:30
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili konuştu. Yıldız, “23 Haziran'da bu yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın tekrarlanmaması için hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tüm 80 ilimizdeki hukukçu arkadaşlarımızı 21 ve 27 Haziran arasında davet ettik, İstanbul'da olacaklar. Bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz....

















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