MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Bahçeli'nin eskiden 'bebek katili' diye bahsettiği terörist başı şimdi 'Öcalan' oldu. Sanıyorum bu yavaş yavaş, tırnak içinde, 'Sayın Öcalan'a kadar gidecek gibi görünüyor. “ sözlerine tepki gösterdi....



































