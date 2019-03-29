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MHP’li Belediye Başkan Adayı Miting Yapacağı Alanı AK Parti’li Adayın TIR’larla Kapattığını İddia Etti

MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MİTİNG YAPACAĞI ALANI AK PARTİ’Lİ ADAYIN TIR’LARLA KAPATTIĞINI İDDİA ETTİ

MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, miting yapacağı pazar yerinin AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen tarafından TIR'larla kapatıldığını iddia etti. Günaydın konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bu

Tarih : 29 Mart 2019, 20:30
Puan Ver : Mhp’Li Belediye Başkan Adayı Miting Yapacağı Alanı Ak Parti’Li Adayın Tır’Larla Kapattığını İddia Etti(8/10)4

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halıkent Kapalı Pazar yerinde miting için kuracağı sahnenin AK Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen tarafından 3 adet TIR'la kapatıldığını iddia etti. Birçok ilde ortak aday çıkaran Cumhur İttifakı, Isparta'da kendi adaylarıyla yarışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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