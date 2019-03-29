MHP Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, miting yapacağı pazar yerinin AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen tarafından TIR'larla kapatıldığını iddia etti. Günaydın konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bu