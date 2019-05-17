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MHP’li İl Başkanından Cem Yılmaz’a Sert Sözler: İmamoğlu’nun Yalakası!

MHP’Lİ İL BAŞKANINDAN CEM YILMAZ’A SERT SÖZLER: İMAMOĞLU’NUN YALAKASI!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, komedyen Cem Yılmaz'ın “Her şey çok güzel olacak“ paylaşımını yorumlayarak, “Bunlar şimdi İmamoğlu'nun yalakası değil mi? Bugün törenlerde 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Bu bize mahalle baskısı değil midir? Ben de, 'Ho

Tarih : 17 Mayıs 2019, 00:30
Puan Ver : Mhp’Li İl Başkanından Cem Yılmaz’A Sert Sözler: İmamoğlu’Nun Yalakası!(10/10)6

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın “Her şey çok güzel olacak“ paylaşımına sert tepki göstererek, “Bunlar şimdi İmamoğlu'nun yalakası değil mi?“ ifadelerini kullandı.

“İNSANIMIZLA DALGA GEÇEN BİR ADAM“

Egedesonsöz'den Mehmet İşler'in haberine göre, “Cem Yılmaz'ın gösterisine gider misiniz?“ sorusunun yönetilmesi karşısında MHP'li Şahin, “Cem Yılmaz'ın filmlerini seyrettim hiçbir şey anlamıyorum. Memleketimizin öz değerlerine önem vermeyen, dağ ağzıyla konuşan, insanımızla dalga geçen bir adama gitmem, para da vermem, öyle bir mecburiyetim yok....

















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