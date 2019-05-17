MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, komedyen Cem Yılmaz'ın “Her şey çok güzel olacak“ paylaşımını yorumlayarak, “Bunlar şimdi İmamoğlu'nun yalakası değil mi? Bugün törenlerde 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Bu bize mahalle baskısı değil midir? Ben de, 'Ho