MHP'nin, 23 Haziran İstanbul seçiminde “Biz biriz siz hepiniz“ sloganını kullanacağı iddia edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri çalışmalarına başladı. İl başkanlarını İstanbul'da toplayacak olan MHP, bu süreçte “Biz biriz siz hepiniz“ sloganını kullanacak.

Kaynak: haberinburada....