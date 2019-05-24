Google'ın ardından Huawei'ye karşı bir hamle de Microsft'tan geldi. Teknoloji devi, Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.

Microsoft, kendi işletim sistemiyle çalışan ve firmanın farklı içeriklerine erişimi olan Huawei ürünleri siparişlerini askıya aldı.

Kaynak: haberinburada. ....