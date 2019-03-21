Amerika Ulusal Beyzbol Ligi ekibi Los Angeles Angels, yıldız oyuncu Mike Trout ile spor tarihinin en uzun süreli kontratını imzalıyor. Trout, 12 yıllık sözleşme karşılığı 432 milyon dolar (2,35 milyar TL) kazanacak.

Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (Major League Baseball) takımlarından Los Angeles Angels, yıldız oyuncu Mike Trout ile 12 yıllık sözleşme imzaladı. Trout, 12 yıllık sözleşme karşılığında 432 milyon dolar (2,35 milyar TL)kazanacak. Trout'un yıllık kazancı 36 milyon dolara (196 milyon TL) gelecek....



































