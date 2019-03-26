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Milan, Galatasaray’ın Gözdesi Melih İbrahimoğlu’na Talip Oldu

MİLAN, GALATASARAY’IN GÖZDESİ MELİH İBRAHİMOĞLU’NA TALİP OLDU

Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi futbolcu Melih İbrahimoğlu için Werder Bremen ve Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Tarih : 26 Mart 2019, 19:10
Puan Ver : Milan, Galatasaray’In Gözdesi Melih İbrahimoğlu’Na Talip Oldu(7/10)3

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda gurbetçi futbolcular mercek altına alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımı gençleştirme ve yerli futbolcu sayısını artırma isteğinin ardından takip altına alınan oyunculardan biri olan Melih İbrahimoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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