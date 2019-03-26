Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi futbolcu Melih İbrahimoğlu için Werder Bremen ve Milan'ın da devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda gurbetçi futbolcular mercek altına alındı. Teknik direktör Fatih Terim'in takımı gençleştirme ve yerli futbolcu sayısını artırma isteğinin ardından takip altına alınan oyunculardan biri olan Melih İbrahimoğlu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kaynak: haberinburada....