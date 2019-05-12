Ankara Emniyet Müdürlüğünden, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, gözaltında tutulduğu sürede yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürüldüğü, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediği ve böyle

Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 Nisan'da gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, gözaltında tutulduğu sürede yasa gereği sadece avukatlarıyla görüştürüldüğü, milletvekilleri tarafından hiçbir şekilde ziyaret edilmediği ve böyle bir talebin kesinlikle olmadığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada. ....