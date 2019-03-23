Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Hudut hattımız boyunca 243 meskün mahal ve 2. 015 kilometrekare alan DEAŞ'tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir“ denildi.

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