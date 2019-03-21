Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takımda Hasan Ali Kaldırım, grip olduğu için idmanı yarıda bıraktı.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı İşkodra Loro Boriçi Stadyumu'nda son çalışmasını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapan milliler, takım toplantısı ve ısınma hareketlerinin ardından maçla ilgili taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: haberinburada....