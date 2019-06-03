Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın memurun gözü Temmuz zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

Kaynak: haberinburada....