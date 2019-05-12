Türkiye'de milyonlarca emekli gözünü 6 aylık enflasyon sonucu oluşacak yeni zamlara çevirdi. Temmuz 2019'da 6 aylık enflasyon açıklanacak. Açıklanacak enflasyon oranına göre milyonlarca emekli de bu orana göre zamlı maaşlarını alacak....



































