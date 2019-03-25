Temmuz'da milyonların maaşı artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak artışın belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken; memurların ve memur emeklilerinin zam oranı en az yüzde 5 olacak.

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