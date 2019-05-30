Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.

Kaynak: haberinburada....