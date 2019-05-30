MİNİK ECRİN’İN AYAKKABISININ DİĞER TEKİ DE BULUNDU
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu öne sürülen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede, arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri ve AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu.
Kaynak: haberinburada....
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