Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset parçaları adli tıpa gönderirken, elbiselerin ise minik Ecrin'e ait olduğunu ailesi teyit etti. Cesedin eksik parçalarını arama çalışmalarına bugün başlandı....



































