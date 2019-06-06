MİNİK ECRİN’İN ÜVEY AMCASI ’YAŞANAN OLAYLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ’ DİYEN BİR ŞAHIS TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz parkta karşılaştıkları bir şahıs tarafından darbedildi. Olay sonrası polise teslim olan saldırgan “Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Bu yüzden tepki gösterdim.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darbedildi. Minik Ecrin'in üvey amcası olay sonrası şikayetçi olurken, kendisini darp eden şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Kaynak: haberinburada....
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