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MOGAN GÖLÜ’DEN CESEDİ BULUNAN 14 YAŞINDAKİ ADALET’İN CEP TELEFONUNDAN İNTİHAR MESAJI ÇIKTI


Mogan Gölü’den cesedi bulunan 14 yaşındaki Adalet’in cep telefonundan intihar mesajı çıktı
Tarih : 11 Haziran 2019, 21:40
Puan Ver : Mogan Gölü’Den Cesedi Bulunan 14 Yaşındaki Adalet’İn Cep Telefonundan İntihar Mesajı Çıktı(7/10)3

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş. 'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş....

















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