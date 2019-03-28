Juventus'un 19 yaşındaki forvet oyuncusu Moise Kean, “Juventus bana traktör almadı“ diyen babasına tepki gösterdi. Kean, “Ne traktörü? Neden bahsettiğini bile bilmiyorum.“ dedi.

Juventus'un 19 yaşındaki yıldız ismi Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020 elemelerinde Finlandiya ve Lihtenştayn ile oynadığı maçlarda attığı gollerle adından fazlasıyla söz ettirmişti. Genç yeteneğin babası Biorou Jean Kean ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada oğlunun Juve'ye transfer olduğu dönemde Torino kulübünden iki traktör istediğini ancak yönetimin kendisine söz verdiği hâlde bu traktörleri teslim etmediğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada....