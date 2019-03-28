Monchi, Roma'nın Sportif Direktörlüğü görevini yürütürken Medipol Başakşehir'den yaklaşık 15 milyon euroya Cengiz Ünder'i transfer etmişti. Sevilla'ya geri dönen tecrübeli isim şimdi de Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü.

Avrupa devlerinin sürekli takip altında tuttuğu Trabzonspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Yusuf Yazıcı'ya İspanya'dan talip çıktı. Başarılı orta saha oyuncusunun, Moldova maçında İspanyol ekibi Sevilla tarafından izlendiği bildirildi. Yusuf'u Roma'da görev yaptığı dönemde de takip eden sportif direktör Monchi'nin, yeniden döndüğü Sevilla'da da oyuncunun peşini bırakmadığı ve sezon sonunda almak istediği iddia edildi....



































