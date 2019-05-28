MORGU HURDACIYA SATTIĞI İDDİA EDİLEN HASTANE MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA!
Bursa'da bir Devlet Hastanesi'nde, 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde müdürün talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıkla
Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y....
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