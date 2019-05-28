Nazım Sangare: Şenol Güneş’İ Anlıyorum, Türk Tipim Yok
Everton, Kagawa’Yı Kadrosuna Katmak İstiyor
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan’A Övgü Yağdırdı
Minik Ecrin’İn Ölümüyle İlgili Kan Donduran Gelişme: Üvey Amca Takibe Alındı!
Tottenham-Liverpool Maçı Şifresiz Yayınlanacak
Emre Belözoğlu, Volkan Demirel İçin Devreye Girdi! Yönetimin Fikri Değişti
Maltepe’De Minibüs Şoförü Aracını Ateşe Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’Dan Pençe Harekatı Mesajı
Son Dakika! İstanbul’Da Alibeyköy Barajı’Na Giren 2 Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı
Takımı Küme Düşen Ozan Kabak, Bayern Münih Yolcusu
Kiraz İhracatında Yüzde 20 Artış Bekleniyor
Tbmm Ziyaretçi Kapılarına Yüz Tanıma Sistemi Yerleştirilecek
Fincanı 75 Dolardan Satılan Kahve Çelik Kasada Saklanıyor
Galatasaray’Da Sinan Gümüş Dönemi Sona Erdi
15 Temmuz Gazisi Eski Emniyet Müdürü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’Nde Kritik Göreve Atandı
Başakşehir, Slimani’Nin Peşinde İddiası
Sigortacılardan Aracıyla Bayram Tatiline Çıkacaklara Uyarı: Poliçelerinizi Kontrol Edin
Sapığın Zihinsel Engelli Genç Kızı Taciz Ettiği An Kamerada!
Hakurk’A Pençe Darbesi! Hedefler Tam İsabetle Vuruldu
Morgu Hurdacıya Sattığı İddia Edilen Hastane Müdürüne Soruşturma!

Morgu hurdacıya sattığı iddia edilen hastane müdürüne soruşturma!

MORGU HURDACIYA SATTIĞI İDDİA EDİLEN HASTANE MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA!

Bursa'da bir Devlet Hastanesi'nde, 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde müdürün talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıkla

Tarih : 28 Mayıs 2019, 13:50
Puan Ver : Morgu Hurdacıya Sattığı İddia Edilen Hastane Müdürüne Soruşturma!(9/10)5

Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y....

















Etiketler: Morgu  Hurdacıya  Sattığı  İddia  Edilen  Hastane  Müdürüne  Soruşturma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER