MÜGE ANLI, 17 YIL ÖNCE PARKA TERK EDİLEN GENÇ KIZI AİLESİNE KAVUŞTURDU
Henüz 1,5 yaşındayken abisiyle birlikte parka terk edilen genç kız, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anlı, kısa süre içinde genç kızın annesine ulaşarak, 17 yıllık hasreti sona erdirdi.
17 yıl önce ailesi tarafından terk edilen Kader, ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Genç kız, gerçekleşen yayında annesi ile ilk kez konuşurken, stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnternetten Öğrendiği Tayland Usulü Dondurma, Geçim Kaynağı Oldu
- Murat Arkın, Babası Cüneyt Arkın Hakkında Yalan Ölüm Haberi Yapanlara Sitem Etti
- 1 Gb Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı Ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler
- Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’A Seslendi: Okumak İstiyorum
- İstanbul Yarışından Resmen Çekilen Dsp Adayı Aydın: Her Şey Çok Güzel Olacak
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar