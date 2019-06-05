Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı'da Dilberay (Sibel Yalçın) Hanımın hikayesi yürekleri dağladı. Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce hastanede bıraktığı kızı Dilberay aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Mehmet bey kızı Dilberay'ı 2 aylık bebek iken hastalanınca kış ayı olması ve maddi imkansızlıklar kızını hastanede bırakıyor....



































