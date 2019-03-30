CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti ile ilgili anısını anlattı. İnce, aylar sonra paylaştığı anısında, Erdoğan'ın seçim sonuçları ile ilgili haklı çıktığını itiraf etti.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Edirne'de miting gerçekleştirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi partililerine seslenen İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı süresince yaptığı çalışmalardan bahsetti. İnce, seçim süresince tüm cumhurbaşkanı adaylarını tek tek ziyaret ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ziyaretine ayrı bir parantez açtı ve bazı itiraflarda bulundu....



































