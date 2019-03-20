CHP'li Muharrem İnce, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 bin liralık tazminat davası açtı. Enginyurt, sosyal medya hesabından İnce için ağır sözler sarf etti!

Eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 bin liralık tazminat davası açtı. Davanın açıldığını ise Enginyurt kendisine ait sosyal medya hesabından duyurdu ve CHP'li İnce'ye sert tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada....