Yakışıklı popçu Murat Boz, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, “Yaza bomba gibi hazırlanmışsın.“ yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Murat Poz sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinden tam puan aldı. Murat Boz, spor yaptığı anların görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Boz'un bir takipçisi paylaşıma, “Yaza bomba gibi hazırlanmışsın....



































