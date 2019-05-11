Bir küs bir barışık çift Murat Boz ile Aslı Enver uzun sürenin ardından doğum günü partisinde bir arada göründü. Murat Boz'un, Enver için planladığı sürpriz doğum günü partisi iki aşığın sevgi gösterileriyle dolup taştı.

Kaynak: haberinburada....